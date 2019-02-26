"Три года назад в полиции надо мной посмеялись. Сейчас полиция мне помогает", - гражданин Италии Морана дал показания в деле криминального авторитета "Федора" в Ривном

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Вчера к следователю Национальной полиции Украины обратился гражданин Италии Джорджио Морана, пострадавший от преступных действий преступной группировки Ривненской, с просьбой обеспечить его безопасность в связи с тем, что он дал показания в отношении одного из лидеров по прозвищу Федор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет "Федор" задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин. ФОТО

Как-то при встрече мы задали вопрос Джорджио, не проще было бы все бросить и сразу поехать. Он задумался лишь на краткий миг и ответил: "Наверное, я неправильно сделал, что сразу все не бросил. Здоровье и жизнь не стоит никаких денег. Я тогда не знал, что здесь такая страна, что у тебя нет никаких прав. Нет, по закону есть, но по факту все по-другому. Но если бы я сдался, было бы только хуже. Эти бандиты забрали по городу много квартир у людей. Люди боятся, мне звонят, потому что я что-то делал, не испугался. Бабушка одна мне часто звонит, просит оплатить адвоката, тоже хочет судиться. У нее нет денег.

Я рад, что полиция мне сейчас помогает. Три года назад я приходил в полицию, которая у нас в городе, они смеялись. Просил охрану - сказали, что дать ее не могут ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин. ФОТО

Мы заверили господина Морану в обратном, что законы в Украине действуют.

Несмотря на то, что суд избрал меру пресечения преступному авторитету в виде круглосуточного домашнего ареста, мы призываем граждан, пострадавших от преступных действий, как от него напрямую, так и для других членов группировки, обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции +380442990039, +380986743871 их безопасность будет обеспечена".