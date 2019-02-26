Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин

"Этот визит должен дать толчок для серии очень серьезных, очень предметных и конфиденциальных консультаций, как помочь украинским ВМС. Поскольку после оккупации Крыма в значительной степени наши суда остались там, на оккупированной территории. И я уверен, что мы станем сильнее, намного сильнее. И то, что у нас есть герои, которые смогут создать новые Военно-морские силы", - сказал он на брифинге во вторник в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

П.Климкин отметил, что когда встречаешься с партнерами на борту американского эсминца, то "ощущаешь, что мы в одной лодке". "И я уверен, что у нас еще будет такой шанс и на борту украинских эсминцев. Мы ощущаем сегодня солидарность со стороны абсолютно всех американских и европейских друзей", - подчеркнул он.

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П.Климкин убежден, что данный визит должен дать толчок к построению инфраструктуры безопасности на черноморском побережье Украины, которому, по его мнению, угрожает Россия. "Должны создать здесь эффективную инфраструктуру, наши настоящие Военно-морские силы, и об этом ведем разговор с нашими друзьями, с НАТО", - указал министр.