Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику

Об этом он сказал в комментарии российскому агентству ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике", – сказал Песков, добавив, что не хотел бы давать дополнительных комментариев, поскольку этот вопрос выходит за пределы его профессиональной деятельности.

"Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", – добавил Песков.

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Напомним, 25 февраля журналисты Радио Свобода сообщили, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажером в Европейском парламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза.