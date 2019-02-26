Может, вы вынесете смертную казнь в качестве приговора?! Сколько можно меня мучить? - арестованному оккупантами крымскотатарскому активисту Бекирову стало плохо в "суде"

Об этом сообщила 26 февраля "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Адвокат просил изменить меру пресечения подзащитному хотя бы на домашний арест, перечислив болезни Бекирова.

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"Я не видел такого не справедливого суда, на меня вешают ярлык. Я 19 лет на костылях, я тяжело болен, как вы можете держать меня под стражей. Как я могу убежать без ноги? Это абсурд! Может, вы вынесете мне смертную казнь в качестве приговора?! Сколько вы можете меня мучить? Я живу на таблетках, я кушать толком не могу... Вы ещё не доказали мою вину, почему держите меня тут?" - заявил Бекиров.

В ходе судебного заседания активисту стало плохо, ему вызвали врача. Несмотря на плохое самочувствие Бекирова, "судья" отклонил апелляцию и оставил крымского татарина под арестом.

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Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.