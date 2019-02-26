Канал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители задокументировали ряд фактов продажи средств поражения. В общем из незаконного оборота изъята противотанковая граната РПГ-26, 2 тротиловых шашки, граната к подствольному гранатомету ВОГ-25, зажигательная трубка ЗТП-150, огнепроводный шнур ОШП, 157 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

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Досудебное расследование проводится по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.