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26.02.19 17:40

Налоговики на Черниговщине добились от сельхозпроизводителя возмещения в бюджет 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство по подозрению директора одного из сельхозпроизводителей Черниговщины в неуплате 2,9 млн грн единого социального взноса.

милиция,налоговая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 212-1 УК Украины было установлено, что директор предприятия-фигуранта в период 2016-2018 годов при начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.

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Благодаря мерам, принятым налоговой милицией в ходе следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме. В связи с этим судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

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