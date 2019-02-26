Активисты "Национального корпуса" поехали к дому Игоря Гладковского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев.

В комментариях под публикацией Чернышев отметил, что едут к сыну отстраненного замглавы СНБО - Игорю Гладковскому.

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Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.