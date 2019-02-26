Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сказала Козырь.
Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.
"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Зайцевой, - Ред.) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Козырь.