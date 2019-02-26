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26.02.19 17:50

Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции

Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сказала Козырь.

Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.

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"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Зайцевой, - Ред.) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Козырь.

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