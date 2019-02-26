"Банду геть!", - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Пришедшие назвались активистами общественной организации "Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя" и обвинили мэра Вадима Бойченко и депутатов городского совета в непрозрачности принятия решений.

По их словам, местная власть не предоставила достаточного обоснования для поднятия цены на проезд. Общественники требовали показать данные о количестве перевозимых пассажиров и отчет о прибыли частных перевозчиков, исходя из которых городские чиновники подняли стоимость.

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"На прошлой неделе мы приходили на заседание исполкома, где принималось решение о подорожании. Мы потребовали показать нам расчеты, исходя из которых поднимут проезд. Однако департамент транспорта не предоставил нам никаких цифр, лишь показал какие-то презентации, непонятные графики и сказали, что без подорожания проезда не обойтись", - рассказала одна из активисток Наталья.

В свою очередь, городская власть объяснила повышение тарифа "экономической необходимостью". Начальник Департамента транспорта и связи Василий Клат заявил, что если не поднять цену в маршрутках, перевозчики могут отказаться работать.

В зале, где проходила сессия городского совета, активисты держали плакаты "Банду геть", "Ганьба", "Требуем монетизации льгот". Возникло несколько словесных перепалок с мэром Мариуполя Бойченко, который назвал акцию политической, а возмущенных горожан "популистами".

"Я готов нести ответственность за свои решения и делаю все для того, чтобы у города было будущее", - заявил мэр.

Протестующие сообщили, что если власть не пойдет им навстречу и цена на проезд не будет пересмотрена, они по примеру Харькова будут обращаться в суд для отмены нового тарифа. По этому поводу они уже ведут переговоры с харьковскими активистами.

Отметим, сейчас стоимость проезда в Мариуполе составляет 5 и 6 грн в коммунальном транспорте и 6 грн в маршрутных такси.