По официальной информации Нацполиции мой процессуальный статус не определен, - Березенко про обвинения в подкупе избирателей

"Официально сегодня Национальная полиция подтвердила, что меня нарушителем или организатором каких-то тайных черных схем назвал только один человек – Юлия Владимировна Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины – ИФ), которая является прямым конкурентом президента Петра Порошенко на выборах президента Украины весной 2019 года", - заявил он журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замглавы фракции БПП продемонстрировал копию ответа Нацполиции на соответствующее обращение главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова.

В документе отмечается, что Нацполиция проверяет сведения, указанные в обращении лидера партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко, по обращению которой были внесены сведения в ЕРДР относительно возможного подкупа избирателей, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины.

В ответе Нацполиции также указано, что "процессуальный статус народного депутата Украины Березенко С.И. в указанном уголовном производстве не определен".

"Для нас как для фракции было принципиально, чтобы полиция дала официальный вывод, что мой процессуальный статус…не определен в принципе. То есть все, что говорится в тех материалах, – это личные оценочные суждения лидера партии "Батькивщина" Юлии Владимировны Тимошенко", - заявил С.Березенко.

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Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам.

Сам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.