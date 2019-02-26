Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил прокурор Максим Блохин.

"Сегодня вы услышали тот приговор, который ожидала сторона обвинения. Мы ориентировали суд на меру наказания, которая соответствовала бы действиям каждого из обвиняемых и последствиям. Как следствие, судом назначена максимальная мера наказания, предусмотренная ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса, а именно 10 лет лишения свободы и 3 года дополнительного наказания - лишение управления транспортными средствами. Мы считаем, что приговор суда законный, объективный и справедливый", - сказал М.Блохин журналистам после оглашения приговора суда во вторник.

Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции.

Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).