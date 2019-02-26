Налоговики в Одессе блокировали незаконный импорт из Китая товаров, стоимостью 3,5 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена компания, основной вид деятельности которой - деятельность посредников в торговле разными товарами.

При этом жительница г. Одессы, которая по документам является учредителем, руководителем и главным бухгалтером указанного предприятия, сообщила о непричастности к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности компании-фигуранта.

Смотрите: Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей. ФОТО

Вместе с тем, в феврале 2019 года от имени данной фирмы в Одесскую таможню ГФС было подано пакет документов на импорт из Китая крупной партии товаров.

По результатам осмотра контейнера, в котором содержались заявленные на импорт товары, изъято и передано на ответственное хранение партию ТМЦ стоимостью более 3,5 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

Продолжается следствие.