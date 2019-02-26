Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кошулинский отметил: "Правоохранительные органы должны безотлагательно возбудить уголовное производство по организованной преступной группировке Свинарчука-Гладковского, действовавшей под прикрытием Президента Украины и во время войны разворовывало средства, направленные на вооружение армии. Фигуранты дела должны быть задержаны и заключены по статье 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".

Предостерегаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники уйдут из Украины.

Требую от народных депутатов создать временную следственную комиссию по импичменту Президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей".

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".