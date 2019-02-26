РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино

Об этом написал в Twitter заместитель спикера американского Государственного департамента Роберт Палладино, информирует Цензор.НЕТ.

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"В день крымского сопротивления российской оккупации мы повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия безосновательно задержала или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации. Свободу Сенцову, Кольченко, Балуху, Зейтуллаеву. Крым - это Украина", - подчеркнул Палладино.

Напомним, 26 февраля 2014 года перед зданием Верховного совета АРК прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Теперь дату 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

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