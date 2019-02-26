Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, председательствующая судья Галина Земляная и судья Андрей Паринов на заседании 26 февраля объявили, что берут самоотвод, и озвучили одну из оснований для принятия такого решения - журналистское расследование программы "Схемы", в котором говорилось о том, что подчиненные генерального прокурора Юрия Луценко помогают сохранить контроль окружению президента над газовым месторождением.

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После этого решения о самоотводе, по процедуре, будет назначен автораспределение - жалобу будет рассматривать новая коллегия судей с самого начала.

Напомним, год назад журналисты "Схем" рассказали, что компания ООО "Аркона Газ-Энергия" выплатила за право разработки газового месторождения в Полтавской области в 10 раз меньше, чем мог бы получить государственный бюджет, если бы лицензию разыграли на аукционе. А также доказали, что с этой малоизвестной компанией связаны люди из окружения президента Порошенко, в частности член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, и бывшие менеджеры из бизнес-структур Порошенко, в том числе экс-директор его спортклуба "5 элемент".

В марте 2018 года НАБУ возбудило уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Госгеонедр при выдаче "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку месторождения.

Через два месяца аналогичное производство с такой же фабулой открыли подчиненные Юрия Луценко - работники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. При этом в Генпрокуратуре дважды отказали НАБУ в передаче им материалов своего дела по подследственности.

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Отдельно ГПУ обратилась в суд с иском против Госгеонедр и "Аркона Газ-Энергия" с требованием признать приказ о выдаче лицензии "противоправным" и отменить его. Первая инстанция уже проиграна, пока идет рассмотрение апелляции Генпрокуратуры - в Шестом административном апелляционном суде.

При этом, как выяснили журналисты, через неделю после того, как судья этого суда Галина Земляная получила это дело на рассмотрение, Высший совет правосудия начал дисциплинарное производство против нее.