В Международный уголовный суд направлены доказательства использования Россией гражданских в качестве "живого щита" при оккупации Крыма, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
При подготовке сообщения было установлено, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных Сил Украины находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения. Речь идет о захвате не менее 10 военных объектов ВСУ с привлечением не менее 1 тыс. гражданских лиц.
Такие "живые щиты" составляли 4 категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими так и проукраинскими взглядами, лица, которых переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители "казачества" и так называемой Крымской самообороны.
Показательным является захват военно-морской базы в с. Новоозерном, во время которого было задействовано не менее 300 человек, среди которых были мужчины и женщины, подростки и пожилые люди.
"Согласно ст. 8 Римского статута МУС такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений ", - отметил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный.
Запрет использования "живых щитов" также закреплен и в статье 28 ИV Женевской конвенции, статьи 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям и норме 97 обычного международного гуманитарного права. Сейчас прокуратура АР Крым проводит досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Это уже шестое представление информационного сообщения в Международный уголовный суд представителями Украины с 2016 года.