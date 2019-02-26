Обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке нужно исполнить за него,- Билецкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: ""Это (расследование журналистов) должны видеть все. Каждый украинец и украинка, кто платит налоги, которые идут и на оборону, каждый солдат, который покупал снаряжение за свои, каждый волонтер, который годами мотается между фронтом и дома, каждая бабушка, которая с нищенской пенсии сбрасывала деньги на поддержку армии, каждая мать, потерявшая сына в войне на Востоке. Все".

"22, мать его, года! Судя по харе, в добром здравии. На моих глазах 22-летние погибали на фронте. Но эти, этих папки рассовали по Укроборонпрому, в депутаты и министерства. Почему эта падаль не в фронте? Почему там нет ни одного из детей Президентской команды, или зятя Тимошенко? Почему там нет сына Порошенко? ", - возмутился лидер Национального Корпуса.

По словам Билецкого, "удобно рассказывать людям о Новой Армии, за деньги, которые украли на той же Армии, сидя в безопасных и комфортных киевских кабинетах, с детьми, которых посадили на рыбные места".

"Это и есть их "реальные дела "вместо" фейковых обещаний". Помните обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке? Пора выполнить это обещание за него ", - констатировал политик.

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".