США и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России, - Волкер

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил 26 февраля на пятом международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который начался в культурном комплексе "Мистецький арсенал" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Американский дипломат отметил, что в Вашингтоне следят за ситуацией с правами человека в Крыму. Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, что США никогда не признают оккупацию Крыма.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 26-27 февраля находится с визитом в Украине.

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