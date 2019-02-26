США и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России, - Волкер

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил 26 февраля на пятом международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который начался в культурном комплексе "Мистецький арсенал" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Американский дипломат отметил, что в Вашингтоне следят за ситуацией с правами человека в Крыму. Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, что США никогда не признают оккупацию Крыма.
Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 26-27 февраля находится с визитом в Украине.