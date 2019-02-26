Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.02.19 21:18

США и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России, - Волкер

Соединенные Штаты и Евросоюз, как и раньше, согласны с необходимостью продолжения санкций против России, введенных из-за оккупации Крыма и роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.

волкер

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил 26 февраля на пятом международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который начался в культурном комплексе "Мистецький арсенал" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Международный уголовный суд направлены доказательства использования Россией гражданских в качестве "живого щита" при оккупации Крыма, - прокуратура

Американский дипломат отметил, что в Вашингтоне следят за ситуацией с правами человека в Крыму. Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, что США никогда не признают оккупацию Крыма.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 26-27 февраля находится с визитом в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинско-американское партнерство едино как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100