Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
"Антимонопольный комитет провел внеплановые выездные проверки пяти субъектов хозяйствования в рамках расследования дела, возбужденного по признакам совершения ООО "Ви Ай Пи департамент", ООО "Акцепт онлайн", ООО "О закупках" и ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного ч. 3 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения субъектами хозяйствования похожих действий, которые могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции в случае, если анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий", - написала Загребельская.
По данным госуполномоченного, получены следующие результаты проверок:
- ООО "НПП "Медирент" - директором ООО было отказано в предоставлении беспрепятственного доступа в помещения, местам хранения информации, компьютерам и т.д.; принимаются меры по открытию дела по признакам совершения обществом нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде создания препятствий работникам АМКУ в проведении проверки;
- ООО "Ви Ай Пи Департамент" - сотрудниками Комитета дважды осуществлен выезд, офис закрыт, кого-либо из работников не обнаружено;
- ООО "О закупках" - по трем известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества ;
- ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками комитета не было обнаружено указанного предприятия;
- ООО "Акцепт Онлайн" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества.
Расследование по делу продолжается.