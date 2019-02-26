Украинский воин Александр Мединцев погиб на Донбассе 25 февраля

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "Около 13.00, по взводному опорному пункту одной из механизированных бригад, которая защищает Попаснянское направление, противник начал огонь из стрелкового оружия. Под прикрытием автоматного и пулеметного огня противник пытался приблизиться к нашей позиции.
Заместитель командира боевой машины наводчик-оператор солдат Александр Мединцев сразу открыл огонь. Враг был остановлен и вынужден отступить. В то же время вражеская пуля оборвала жизнь нашего защитника.
За мужество солдат Александр Мединцев представлен к награждению (посмертно)".