В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ВРУ.
В сообщении отмечается: "Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов Украины в поддержку инициативы о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины.
В соответствии с требованиями Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" основанием для инициирования вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента и образования специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.
На основании приведенной нормы Закона, Распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины народным депутатам Украины - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов Украины".