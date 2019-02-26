Верховный Суд постановил, что "Укрнафта" не имеет права поставлять нефть без предоплаты, - НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального антикоррупционного бюро, речь идет об около 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 7,5 млрд грн. Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, которое расследует соответствующую коррупционную схему.

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Уточняется, что в феврале 2018 года одна из компаний обратилась в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском к Кабмину. "Эта структура, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО "Укрнафта", настаивала на необходимости признать незаконными пункты постановления Кабмина, которые обязывали госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты. Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году", - говорится в сообщении.

В том же месяце ОАСК, а в июне - и Киевский апелляционный административный суд (КААС), удовлетворили иск. "В июле 2018 года КМУ подало в Верховный Суд кассационную жалобу на решение КААС, к которой присоединилось Национальное бюро. Верховный Суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений ОАСК и КААС на период рассмотрения кассационной жалобы Кабмина.

Своим решением ВС фактически подтвердил аргументированность позиции Национального бюро о необходимости защиты интересов государства. То есть, это решение усилит способность НАБУ по вопросам отстаивания интересов государства и возмещения убытков за уголовные правонарушения. В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн", - уточняют в НАБУ.

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