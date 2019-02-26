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26.02.19 22:13

Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде

Национальная паралимпийская сборная Украины по зимним видам спорта с 42-мя наградами (9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей) стала первой на чемпионате мира, который проходил в канадском городе Принс-Джордж.

Сегодня наши паралимпийцы вернулись домой, где их торжественно встретили в аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде 01

Заметим, что во все соревновательные дни, украинские паралимпийцы ни разу не уступили первое место в общекомандном зачете. В частности, в последний день соревнований, наши спортсмены завоевали в лыжных гонках (длинная дистанция) 4 медали: 2 серебряные и 2 бронзовые.

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В общем 13 из 19 спортсменов, которые представляли Украину на этом чемпионате мира, завоевали высокие награды, 7 из них - золотые.

Больше всего медалей в составе сборной Украины завоевали Людмила Ляшенко, Тарас Радь и Оксана Шишкова.

Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде 02

Сразу четыре золотые медали у Людмилы Ляшенко (три в биатлоне и одна в лыжных гонках).

Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде 03

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Тарас Радь выиграл 6 наград, из которых 3 золотые медали в биатлоне. Оксана Шишкова также добыла 6 наград, из которых одно "золото" в лыжных гонках.

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