Минфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для "сохранения макрофинансовой стабильности Украины". СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минфина.

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"Уже на этой неделе у Верховной Рады будет возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную европейскую таможню, эффективнее противодействовать отмыванию доходов и предотвращать уклонения от налогообложения, защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала, реформировать небанковский финансовый сектор и обеспечить автоматический доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в реестры, необходимые для эффективной реализации его полномочий", - говорится в сообщении.

В министерстве уверены, что принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза, позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и финансовое партнерство с государством Катар, послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов и, как следствие, будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в Украине.

Призываем народных депутатов принять эти проекты законов и, как результат, расширить возможности для экономического роста в Украине.

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