На территории оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова на министерской панельной дискуссии о нарушении прав человека украинских военнопленных и политических заложников в России рассказала, что в результате военных действий, которые продолжаются уже 5 лет, 10 тыс. человек были убиты и 24 тыс. получили ранения.

"34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма, и 35 - на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и созданы надлежащие условия содержания", - сообщила Денисова.

Кроме того, Денисова отметила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится в сверхкритическом состоянии и требует врачебного вмешательства, а Эдем Бекиров - инвалид I-й группы, который нуждается в ежедневном медицинском уходе. Также она напомнила, что место пребывания Владимира Балуха до сих пор остается неизвестным. Кроме того, омбудсмен напомнила об украинских моряков, которые незаконно удерживаются в РФ. Она подчеркнула, что трое моряков при захвате российской стороной были ранены, и им нужно срочное лечение.

Омбудсмен призвала продолжить давление на Россию в безусловного освобождения военнопленных. И подтвердила готовность Украины к любому обмена граждан.

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