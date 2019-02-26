Общественное ведет переговоры с группой Kazka об участии в "Евровидении", но может и отказаться от отправки участника, - член правления Кольцова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" 26 февраля заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.



На вопрос, кто может быть представителем Украины после отказов победительницы нацотбора Maruv и группы Freedom-jazz, занявшей второе место, Кольцова ответила: "Это может быть никто".



По ее словам, Общественное ведет переговоры с группой Kazka об участии в конкурсе.



"Но мне кажется, сейчас это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", – сказала Кольцова.



Она также отметила, что уже к 8–10 марта НОТУ и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

Позже стало известно, что у MARUV запланировано несколько концертов в РФ.

После этого член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

25 февраля стало известно, что ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) и певица MARUV не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.

В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в "Фейсбук" заявил, что переговоры с последующим кандидатом на участие в конкурсе "Евровидение-2019" будут начаты утром во вторник, 26 февраля.