США заблокировали доступ к интернету российской "фабрике троллей" во время выборов в Конгресс в прошлом году, - The Washington Post

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников США, Пентагон осуществил кибератаку против "фабрики троллей", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Другими словами, они выключили "Агентство интернет-исследований" от интернета. Они просто вырубили их", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает издание, это первая подобная операция Соединенных Штатов против России.

Отмечается, что в Пентагоне считали, что таким образом исключили возможность проведения избирательной кампании в Конгресс, которая ставила бы под сомнение результаты.

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Напомним, осенью прошлого года в США прошли промежуточные выборы. Демократическая партия США по итогу промежуточных выборов в Конгресс получила большинство в Палате представителей - нижней палате американского парламента, а республиканцы смогли оставить за собой верхнюю палату - Сенат.