Патрульные в Киеве поймали на вождении автомобиля в нетрезвом виде следователя ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции)", - говорится в сообщении.

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Управление внутреннего контроля ГБР начало проверку данного инцидента.