Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил в Одессе в ходе непродолжительного брифинга на причале морского пассажирского комплекса порта рядом с пришвартованным здесь ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook, пишет Цензор.НЕТ.
"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", - сказал Климкин.
Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов. "Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун - сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому (двойному гражданству), но четко определить, кто может претендовать на него", - отметил Климкин.