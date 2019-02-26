За взятку в $1300 за содействие в переправке мигрантов и контрабанду сигарет на Закарпатье задержан пограничник, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "По данному факту следственными Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львов было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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В рамках досудебного расследования было установлено, что за решение вопроса относительно беспрепятственного пересечения границы двумя нелегальными мигрантами и "проводником" с 9 ящиками табачных изделий пограничник требовал 1300 долларов США неправомерной выгоды. 800 долларов США назначались за мигрантов и 500 долларов США - за табачный груз.

Кроме того, злоумышленник даже отметил, на какой пограничный знак нужно ориентироваться и в какой период времени, чтобы беспрепятственно пересечь границу.

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Сегодня, 26 февраля, в Ужгороде сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области Национальной полиции, Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины задержали пограничника. За свою "работу" он получил 1300 долларов США "вознаграждения".

Предмет неправомерной выгоды изъят у фигуранта из кармана форменной одежды. Во время досудебного расследования будет проверяться его причастность к другим фактам организации канала переправки нелегальных мигрантов и табачных изделий по границе границы в Венгрию.

Сейчас продолжаются процессуальные действия".

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