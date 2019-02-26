НАТО солидарно с Венгрией относительно необходимости внесения рекомендованных Венецианской комиссией правок в украинский закон об образовании, - замгенсека Геттемюллер

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украині все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Гетемюллер во время визита в Будапешт, где она встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром обороны страны Тибором Бенко.
В то же время она поблагодарила Венгрию за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверс газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат.
Геттемюллер подчеркнула, что встречи комиссии Украина-НАТО являются "центральной составляющей нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
В ЕС призвали Украину принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.