НАТО солидарно с Венгрией относительно необходимости внесения рекомендованных Венецианской комиссией правок в украинский закон об образовании, - замгенсека Геттемюллер

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украині все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Гетемюллер во время визита в Будапешт, где она встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром обороны страны Тибором Бенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законодательство об образовании в Украине "полуфашистское", - глава администрации Орбана Гуйяш

В то же время она поблагодарила Венгрию за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверс газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат.

Геттемюллер подчеркнула, что встречи комиссии Украина-НАТО являются "центральной составляющей нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также читайте: Нам крайне важно поддерживать суверенитет Украины, - Помпео в Венгрии

Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.

Также читайте: КСУ начал рассмотрение представления нардепов относительно конституционности статьи 7 Закона "Об образовании"

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

В ЕС призвали Украину принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.

Читайте: Рада отказалась включить в повестку дня законопроект, продлевающий период внедрения языковой статьи в образовании до 2023 года