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27.02.19 01:20

ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ "уже давно" расследует хищения в оборонной сфере, о которых говорится в журналистском расследовании Bihus.info.

ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ

Об этом Луценко сообщил в Facebook, комментируя сообщение бывшего исполнительного директора Громадського Екатерины Горчинской, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, как давно ГПУ ведет это расследование, и каковы успехи, Луценко ответил: "Если после слива фигуранты не уйдут - все будет как всегда: после экспертиз - подозрение, потом мера пресечения, потом передача на ознакомление защиты и в суд".

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ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ 01

Комментируя другое сообщение, генпрокурор заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует это дело "немножко дольше", чем ГПУ.

ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ 02

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Громадське обратилось в пресс-службу ГПУ, но там заявили, что пока не готовы комментировать информацию об этом. В ведомстве пообещали дать комментарий 27 февраля.

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

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