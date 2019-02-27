ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ

Об этом Луценко сообщил в Facebook, комментируя сообщение бывшего исполнительного директора Громадського Екатерины Горчинской, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, как давно ГПУ ведет это расследование, и каковы успехи, Луценко ответил: "Если после слива фигуранты не уйдут - все будет как всегда: после экспертиз - подозрение, потом мера пресечения, потом передача на ознакомление защиты и в суд".

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Комментируя другое сообщение, генпрокурор заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует это дело "немножко дольше", чем ГПУ.

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Громадське обратилось в пресс-службу ГПУ, но там заявили, что пока не готовы комментировать информацию об этом. В ведомстве пообещали дать комментарий 27 февраля.

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

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