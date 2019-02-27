Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, ранены 3 украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял опорные пункты украинских сил из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое, а также из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами было осуществлено девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

- трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;

- дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Попасная;

- из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный;

- из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Малиновое;

- из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;

- из минометов калибра 82 мм - вблизи н.п. Крымское.

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"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

"Подразделения, которые подверглись огневого воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.







