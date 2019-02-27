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27.02.19 07:42

С начала суток террористы применили в районе Водяного 120-мм минометы и РПГ, вблизи Гнутово - снайперское оружие, ранен боец ВСУ, - штаб

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ в районе проведения ООС.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, с начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
- из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

"В результате обстрела один наш защитник был ранен", - сообщили в пресс-центре ОС.

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Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП. В результате обстрелов были ранены 3 украинских воинов.

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