Шестеро уничтоженных и четверо раненых террористов, у нас ни одной потери: волонтер Мысягин сообщил о разгроме ДРГ врага на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"Хорошие новости пришли с фронта. Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало. Просили без подробностей.

Так, по его словам, несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника.

"Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была. По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия. Несколько дней назад группа была обнаружена", - написал он.

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Мысягин отметил, что в операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ: "Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".

"В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью: 6 человек - 200-х и 4 человека 300-х.

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери", - подытожил волонтер.