Первые две серии скучноваты, третья станет самой ударной, - Бигус о продолжении расследования по хищениям в оборонном комплексе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Бигус написал на своей странице в Facebook.

Привет. Мы провели сутки после расследования ничего особо не комментируя (текст делали и всю постэфирку). За это время чуть не спалили дом Гладковского (официально осуждаю), собираются сжечь Укроборонпром (фальстарт ребята, вы еще не видели продолжения, потом опять будете ехать). Тимошенко первая успела добежать до трибуны Рады и покричать про импичмент (ця мерзость у нас через недельку отдельно выхватит люлей, не переключайтесь).

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Разумеется куча вопросов, конспирологии, версий. Время и мне высказаться. Основное:

0. Это НЕ расследование про контрабанду. И мы четко артикулировали эту мысль в сюжете. Собственно, пацаны и не были контрабандистами. Никто из них не трясся в грузовиках по полям. Никто не рисковал поездками запоребрик. Они покупали уже в Украине у контрабандистов, добазаривались за откат с Укроборонпромом, благодаря этому множили цену "на 2, а потом на 2,5" и сосали бабло. Это раза три повторяется в сюжете. Нет никакого "они героически тянули контрабанду для армии, могут и поворовать". Они покупали у тех, кто тянул и накручивали цену в разы. Всё. Я хер знает, как это ЕЩЕ ЧЕТЧЕ сказать.

1. Это первые 2 серии из 4. Очень много ответов будут дальше. Но! Я натурально счастлив, что мы разбили всё на серии, и все высказываются уже сейчас. Мы выбрали сериальный формат от безысходности: очень сложно впихнуть в телеэфир полтора часа сразу. Да и подготовить такое кино – та еще задачка. Но теперь буду говорить, что это моя гениальная задумка.

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2. Это первые 2 серии из 4-х. Следующая, 3-я посвящена коррупции топов Укроборонпроме. И я был уверен, что именно она станет самой ударной. Первые две скучноваты. Последняя – о том, как ребята хоронили свои уголовные дела. И она… особенная.

3. В основе этого расследования лежит другое, тоже Лесино, от 17 года. Факты из него в обобщенном виде упоминаются и в этом расследовании. Тогда никакой переписки не было. А финансовая отчетность фиктивных компаний, документация с заводов про говнокачество и прочее – уже были. Переписка лишь облекает коррупцию этих пацанов в яркие цитаты и добавляет нам немного фигурантов.

В следующем посте будут самые популярные вопросы-набросы и ответы на них. Вопросы и гипотезы можете писать и тут в комментариях. Я думаю ничего нового после вчера не добавите, но вдруг".

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

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