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27.02.19 10:59

В Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года. ФОТО

В столице горит нежилое историческое здание по улице Сечевых Стрельцов, 91, которое построено по проекту известного киевского архитектора Николаева в 1902 году.

Об этом сообщила экс-депутат Киевсовета, активистка Елена Терещенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Горит уникальный исторический дом (второй раз за последние дни!!!)... Многострадальный дом на улице Сечевых Стрельцов, 91 авторства архитектора И. Николаева", - написала она.

В Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года 01

Терещенко добавила, что активисты многократно останавливали его уничтожение неизвестными лицами, несколько раз он горел, но поджоги расследованы не были.

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"Под нашим давлением прокуратура отобрала его у аферистов, которые противоправно им завладели и пытались продать... Планировали возведение на его месте и месте кинотеатра "Киевская Русь" очередного многоэтажного монстра!", - написала экс-депутат Киевсовета.

В Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года 02

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