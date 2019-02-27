Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.02.19 11:15

KAZKA отказалась ехать на Евровидение

Исполнительница KAZKA, которая заняла третье место во время Национального отбора, отказалась представлять Украину на Евровидении.

KAZKA отказалась ехать на Евровидение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

"Мы хотим и это было бы честью для нас представлять Украину на Евровидении. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - заявила певица.

Она добавила, что готова будет представить Украину на конкурсе в следующем году, если ее изберут.

Также о своем решении коллектив сообщил в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100