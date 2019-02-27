KAZKA отказалась ехать на Евровидение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

"Мы хотим и это было бы честью для нас представлять Украину на Евровидении. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - заявила певица.

Она добавила, что готова будет представить Украину на конкурсе в следующем году, если ее изберут.

Также о своем решении коллектив сообщил в Instagram.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".