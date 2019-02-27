Гройсман - крымчанам: Мы думаем о том, как приблизить день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления". Участие в мероприятии принял также Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Гройсман подчеркнул, что история оккупации Крыма стала личной историей многих семей - в том числе семьи премьер-министра. "В один момент руководство России решило, что они могут в современном мире поступить так, как поступали по отношению к ним диктаторы, агрессоры, воры и убийцы. И кто стал заложником этой агрессии? Миллионы людей - от украинского Крыма до украинского Донбасса. Что они принесли на нашу землю? Страдания, разводы семей. И главное! Наши граждане сегодня находятся в российских тюрьмах, потому что отстаивают свое право на свободу и свободные взгляды".

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня призывы об освобождении Крыма и освобождении украинских политзаключенных - это вопрос не только Украины, но и всего цивилизованного мира, ведь речь идет о мировой безопасности.

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"Сравните Крым до аннексии и после аннексии. До аннексии - это был прекрасный украинский курорт с временным пребыванием российского флота, который должен был покинуть полуостров и передислоцироваться в Россию. А сегодня это военная база, которая представляет угрозу для всего демократического мира, - сказал Гройсман. - Весь демократический мир должен быть объединен, чтобы заставить агрессора отказаться от своих планов, начать уважать закон и суверенитет других стран. Мы должны бороться за то, чтобы каждый политический заключенный был освобожден, чтобы украинцы возвращались домой".

Гройсман также выразил уверенность, что цена, которую должен платить агрессор за свои варварские действия, должна быть очень высокой. Вокруг этой идеи надо объединять весь мир.

"Мы не будем уступать агрессии и чужим амбициям, которые базируются на неуважении к другим нациям и суверенитете других государств, - сказал Гройсман. - А обращаясь к крымчанам, я хочу сказать: мы помним и думаем о том, как приблизить тот день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов. Мы этого достигнем. Украинский Крым будет гостеприимным курортом и жемчужиной нашего государства. Вместе к победе".