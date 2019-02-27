Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.02.19 12:13

Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает реальным увеличение минимальной заработной платы в Украине до $300.

гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая заседание правительства в среду.

"Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150. И я этим не горжусь, я просто говорю о том, что мы ее повысили в три раза, но наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране $300. И мы можем к этому прийти", - сказал Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что минимальную зарплату в Украине получают 4,5 млн граждан.

 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100