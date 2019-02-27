Санкции против РФ: Конгресс США опубликовал новый законопроект

Авторами документа, который был внесен 13 февраля, выступают республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джим Шахин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно тексту проекта, не позднее 90 дней после вступления закона в силу президент США должен ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ со сроком более 14 дней. Речь идет, в частности, об облигациях, выпущенных Минфином, Банком России, Фондом национального благосостояния, а также валютных свопах.

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В обновленный законопроект добавлены положения о санкциях против российских госбанков, поддерживающих вмешательство РФ в демократические процедуры или выборы в других государствах.

Также через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции против политиков, олигархов или их семей, способствующих, прямо или косвенно, противозаконным или коррупционным действиям в интересах президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, документ предусматривает санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа вне территории России, под которые подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода. При этом, упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

Также документ предусматривает санкции за агрессию России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора РФ и против сотрудников ФСБ, которые причастны к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

Помимо этого, законопроект предусматривает, что через полгода после вступления его в силу американская разведка США должна предоставить в Конгресс доклад "о личном состоянии и активах Владимира Путина". Также документ содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.