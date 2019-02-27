Тимошенко хочет создать новую ВСК, потому что действующая расследует развал армии во времена ее премьерства, - Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Я хочу разочаровать фракцию "Батькивщина" и ее лидера. Уже почти два года работает другая ВСК, созданная всеми фракциями при Комитете по нацбезопасности и обороне. Комиссию возглавляет Иван Винник. Ее цель - рассмотреть злоупотребления, связанные с вооружением, продажей оружия, незаконным обогащением армии, начиная с 2006, заканчивая 2017 годом", - сказала Луценко.

По ее словам, на эту ВСК не раз приглашали саму Тимошенко, "как премьер-министра, во время руководства которой был самый низкий уровень финансирования армии - 0,81%".

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"Юлия Владимировна на ту ВСК не хочет ходить, а сейчас, отвлекая внимание общества от расследования той ВСК, благодаря которой уже открыты уголовные производства, хочет создать что-то новое. Все, чтобы не отвечать на вопрос: Юлия Владимировна, почему при вашем премьерстве армия была уничтожена?"

Другую инициативу Тимошенко - импичмент президента - Луценко объяснила желанием лидера "Батькивщина" любой ценой всколыхнуть ситуацию, так как она понимает, что не выходит во второй тур на президентских выборах.

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"Это не первая проба пера Тимошенко. Первая была против Кучмы, вторая - против Ющенко, третья - против другого президента. И сегодня, за месяц до выборов, не имея закона про импичмент... А для этого нужно хотя бы предложить закон. Ответ прост. Тимошенко нужно загрузить свои палатки, свою сеть, занимающуюся подкупом избирателей, как доказала СБУ", - добавила Луценко