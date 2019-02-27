Тимошенко хочет создать новую ВСК, потому что действующая расследует развал армии во времена ее премьерства, - Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
"Я хочу разочаровать фракцию "Батькивщина" и ее лидера. Уже почти два года работает другая ВСК, созданная всеми фракциями при Комитете по нацбезопасности и обороне. Комиссию возглавляет Иван Винник. Ее цель - рассмотреть злоупотребления, связанные с вооружением, продажей оружия, незаконным обогащением армии, начиная с 2006, заканчивая 2017 годом", - сказала Луценко.
По ее словам, на эту ВСК не раз приглашали саму Тимошенко, "как премьер-министра, во время руководства которой был самый низкий уровень финансирования армии - 0,81%".
"Юлия Владимировна на ту ВСК не хочет ходить, а сейчас, отвлекая внимание общества от расследования той ВСК, благодаря которой уже открыты уголовные производства, хочет создать что-то новое. Все, чтобы не отвечать на вопрос: Юлия Владимировна, почему при вашем премьерстве армия была уничтожена?"
Другую инициативу Тимошенко - импичмент президента - Луценко объяснила желанием лидера "Батькивщина" любой ценой всколыхнуть ситуацию, так как она понимает, что не выходит во второй тур на президентских выборах.
"Это не первая проба пера Тимошенко. Первая была против Кучмы, вторая - против Ющенко, третья - против другого президента. И сегодня, за месяц до выборов, не имея закона про импичмент... А для этого нужно хотя бы предложить закон. Ответ прост. Тимошенко нужно загрузить свои палатки, свою сеть, занимающуюся подкупом избирателей, как доказала СБУ", - добавила Луценко