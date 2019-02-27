Герасимов: Инициируем срочную разработку законопроекта, где статья о незаконном обогащении будет соответствовать Конституции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Солидарности", об этом во время общения с журналистами в парламенте, заявил народный депутат, председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, комментируя вчерашнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение .

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы призываем все политические силы парламента присоединиться к нашей команде в разработке этого законопроекта и срочно принимать его в сессионном зале", - подытожил народный депутат.э

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Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.