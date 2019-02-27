Полицейского Мельникова, избивавшего протестующего ногами с криком "Ложись, Бандера!", нельзя уволить из-за решения суда, - глава Нацполиции Князев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал руководитель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, до тех пор, пока суд не признает Мельникова виновным, основания для его увольнения отсутствуют.

"Получается так: допустить правонарушителя к несению службы, выдать ему оружие, жетон я не могу, а зарплату должен платить... Он в 8 утра может прийти на рабочее место, но не участвовать ни в чем. А в 18 часов уйти домой – и получать заработную плату", – сказал Князев.

Кроме того, по решению суда Мельникова отстранили только на 60 дней. Сергей Князев считает, что этот срок не будет продлен судом.

"Убежден, что суд не успеет выдать это решение. Потому что у меня есть, к сожалению, десятки случаев обнаружения наказуемых деяний в отношении сотрудников полиции как в прошлом году, так и в течение этого года. И если с первым постановлением суда об отстранении ко мне еще приходят, то второе или третье уже не приносят", – сказал Князев.

"Поскольку суд в дальнейшем не продлевает такое мероприятие, то у меня возникает дисциплинарная и трудовая проблема: как отстранить?", – продолжил глава Нацполиции.

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Князев подчеркнул, что большинство коллег-полицейских относятся к поступку Мельникова отрицательно, во всяком случае, публично.

"Позиции действующих полицейских разные, но большинство говорит, что он поступил неправильно. Совершил преступление. ... Никто не выходит с митингом, не заявляет, что незаконно наказывают полицейского. Все четко понимают, что прежде всего должно быть выполнение закона. Точка", – подытожил Князев.

Полный текст интервью с Сергеем Князевым можно прочесть здесь.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

О том, что уплатили за него залог, заявили сразу два кандидата в президенты Украины – Илья Кива и Александр Вилкул.

14 февраля Василий Мельников вышел под залог, уплаченный Ильей Кивой.