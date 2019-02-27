Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что с такой инициативой на заседании правительства в среду выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, указав недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.

"В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое – внести изменения в правила отбора на песенный конкурс Евровидение, второе – просить Верховную Раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - сказал Кириленко.

Он напомнил, что соответствующий законопроект №8085 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни Евровидение-2019. В результате от участия отказался музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе. За ними это сделал также коллектив KAZKA, который занял третье место.