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27.02.19 14:46

"Мы должны проложить линии электропередач в Европу", - Порошенко анонсировал "энергетический "безвиз""

Украине необходимо диверсифицировать рынок электроэнергии и продавать электроэнергию в Европу

"Мы должны проложить линии электропередач в Европу", - Порошенко анонсировал "энергетический "безвиз""

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенков среду в Запорожской области, во время запуска первых ветряных турбин Приморской ВЭС.

"Украина до сих пор является членом Энергетического объединения, которое существует со времени бывшего Советского Союза. У нас единая энергосистема с Россией и это неправильно. Мы должны проложить линии электропередач. Куда? В Европу, поскольку там самый мощный рынок. Электроэнергия, которая будет вырабатываться тут и сейчас, будет продаваться в Европу", - сказал Порошенко. 

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Президент подчеркнул, что продажу электроэнергии в Европу можно назвать "энергетическим "безвизом" для украинской продукции".

"А энергетический "безвиз" и поставки электроэнергии на наиболее мощный рынок мира – это новые валютные поступления, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости", - сказал П.Порошенко.

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