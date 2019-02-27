"Мы должны проложить линии электропередач в Европу", - Порошенко анонсировал "энергетический "безвиз""

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенков среду в Запорожской области, во время запуска первых ветряных турбин Приморской ВЭС.
"Украина до сих пор является членом Энергетического объединения, которое существует со времени бывшего Советского Союза. У нас единая энергосистема с Россией и это неправильно. Мы должны проложить линии электропередач. Куда? В Европу, поскольку там самый мощный рынок. Электроэнергия, которая будет вырабатываться тут и сейчас, будет продаваться в Европу", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что продажу электроэнергии в Европу можно назвать "энергетическим "безвизом" для украинской продукции".
"А энергетический "безвиз" и поставки электроэнергии на наиболее мощный рынок мира – это новые валютные поступления, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости", - сказал П.Порошенко.