Комитет ВР по предотвращению коррупции обсуждает расследование программы "Наші гроші" о хищении в сфере обороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:31 Слово взял нардеп Сергей Лещенко. Он просит украинцев посмотреть расследование Бигуса и показать его родственникам.

16:25 Департамент контрразведки не расследует дела ни по коррупции, ни по контрабанде, – представитель контрразведи. То же самое заявила о ГБР замглавы ведомства Варченко.

16:16 Нардеп Береза: я понимаю, есть 5 дел НАБУ и одно – военной прокуратуры. Но ведь важно не просто расследовать преступления, важно не давать им случаться! А получается, что у нас годами идет расхищение средств украинцев, продолжаются преступления, и никто преступников не останавливает!

И раз здесь нет ни представителей ни САП, ни НАБУ – большой вопрос: к кому мы вообще сейчас обращаемся?

16:15 Начальник департамента контрразведки Алексей Петров: я согласен с Барной, рассматривать нужно на закрытом заседании. Поставки регулируются нормативно-правовыми актами с грифом "секретно" и "совершенно секретно".

Савчук обещает, что вопрос действительно будет рассматриваться на закрытом заседании.

16:13 Барна предложил Соболеву пригласить на следующее заседание представителя ФСБ России и попытался уйти с заседания комитета. Это – политический вопрос, утверждает Барна.

"Барна всегда умел нас удивлять, но это предложение, кажется, выходит вообще за все пределы", – Соболев.

16:11 Соболев: действительно ли эти комплектующие были настолько незаменимы? Действительно ли они должны были быть поставлены любым доступным путем? И второй вопрос: а кто их нам продавал в России? Зачем это нужно Москве? Это мы кого-то из русских подкупили или ФСБ используют наших чиновников, чтобы подрывать нашу обороноспособность, продавая нам запчасти по завышенным ценам?

16:10 Первый замглавы комитета Савчук ответил Барне: если комитет не будет уделять внимание таким вопросам, это будет значить, что "мы совсем уже импотенты".

16:05 Барна напоминает о ситуациях, когда громкие скандалы оказывались на поверку ничего не стоящими. "Подавать решение без изучения информации – это не уровень нашего комитета", утверждает он. Барна напоминает, что у комитета есть множество полномочий: подать запрос, принять участие в комиссии, обсудить на закрытом комитете... И только потом делать выводы. Иначе это напоминает "информационное болото", считает депутат.

Барна просит комитет "прекратить безосновательную, бессодержательную говорильню" и перейти к "содержательным решениям"."Я очень вас прошу: собственные предвыборные амбиции кандидатов нужно сейчас отложить", – говорит Барна.

16:03Слово взял представитель ГФС Алексей Северин. Говорит, что если у правоохранительных органов есть информация о том, что эти товары попадали в страну незаконным путем – его ведомство с удовольствием примет участие в расследовании.

16:02Представитель СБУ: контрабанда в Украине декриминализирована. Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду оружия. Контрабанды оружия в этом случае не было, была только контрабанда запчастей.

Также представитель СБУ заявляет, что материалы по отдельным фактам правонарушений, совершенных в 2015 году, передавались в суды.

16:00 Они в этом случае нарушили несколько пунктов Уголовного кодекса. Нам 5 лет рассказывают о том, что "Армія, мова, віра". Люди сбрасываются по 5 гривен на армию, а в это время тут такое происходило, – Парасюк.

15:58 Нардеп Чумак: считайте мое выступление на комитете обращением в Генеральную прокуратуру о нарушениях в оборонной сфере. Но я не знаю, туда ли я обращаюсь. Потому что только что Луценко написал, что считает оправданные поставку необходимых ВСУ деталей для военной техники любым способом – даже контрабандой.

15:55 На заседании комитета зачитали обращение Олега Гладковского. Он утверждает, что на время расследования сложил с себя полномочия замсекретаря СНБО. И обещает оказывать всяческое содействие следователям.

15:52 Руководитель САП Назар Холодницкий прислал документ, в котором указано, что вчера, 26 февраля его ведомство расследует ряд фактов нарушений при закупках в оборонной сфере.

15:50 Представители Счетной палаты и СБУ также заявили, что их ведомства не ведут расследования по озвученным журналистами фактам коррупции.

15:48 ГБР не расследует дела о коррупции в оборонной сфере. Этим занимаются НАБУ и военная прокуратура. Факты, озвученные журналистами, также относятся к подследственности НАБУ. Но если необходима будет помощь, мы с радостью подключимся, – замглавы ГБР Варченко.

15:39Бигус: обнародованное в понедельник – это половина обнаруженных журналистами фактов коррупции. Есть огромная часть вопросов, ответы на которые появятся в следующих сериях.

15:36 На заседание приглашали Холодницкого, но он не смог приехать. Зато на заседании присутствуют представители ГБР, СБУ, контрразведки, ГФС, "Укроборонпрома" и Счетной палаты. Также на заседание приглашен Денис Бигус – автор расследования о коррупции в оборонной сфере.

Решено, что сначала выступит Бигус, после – представители силовых структур, и в конце итог подведут депутаты.