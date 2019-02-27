Комитет по нацбезопасности приглашает руководство НАБУ и военной прокуратуры для отчета в Раде

"Я прошу обратиться к Председателю Верховной Рады с просьбой первым в повестке дня поставить приглашение руководства НАБУ, дела которого фигурируют в этом расследовании, и руководства военной прокуратуры, чтобы они согласно закону о Верховной Раде Украины отчитались о состоянии расследований дел. Есть ли факты, когда будет оценка, когда вынесут какое-нибудь концептуальное решение - мы должны получить максимальные ответы для нашего общества", - заявил председатель комитета, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, ставя вопрос на рассмотрение, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Любое злоупотребление мы должны пресекать, но делать из этого цирк и клоунаду я бы не стал", - добавил нардеп.



По словам Пашинского, профильный комитет никогда не покрывал расхитителей, но надо помнить все обстоятельства сложившейся ситуации.



"Если нужны будут запчасти, которых у нас нет, мы их будем доставать из России, хоть в Антарктиде, под землей или в шахтах Донбасса. Это обязанность нашего государства, а мы часть его", - подчеркнул нардеп.



"Мы неоднократно передавали запросы в НАБУ, если это делается за счет запасов нашей армии или это делается по завышенным ценам, конечно, надо возбуждать дела против этих людей и их надо привлекать к ответственности, - сказал Сергей Пашинский.