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27.02.19 17:17

Двое пограничников задержаны на Закарпатье при получении 700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

27 февраля на Закарпатье правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки военнослужащими отделения инспекторов пограничной службы "Солотвино" ВВС "Тячев" Мукачевского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Двое пограничников задержаны на Закарпатье при получении 700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура 01

"Установлено, что двое пограничников получили взятку в размере 700 долларов от военнослужащего этого же отдела за несоздание препятствий в служебной деятельности: несообщение командованию части о якобы имеющихся фактах причастности гражданина к противоправной деятельности по перемещению табачных изделий через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Двое пограничников задержаны на Закарпатье при получении 700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура 02

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Двое пограничников задержаны на Закарпатье при получении 700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура 03

После передачи оговоренная сумма взятки изъята во время проведения личных обысков подозреваемых. Сержант и солдат задержаны по ст. 208 УПК Украины.

Двое пограничников задержаны на Закарпатье при получении 700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура 04

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В настоящее время проводятся первоочередные следе действия, в т.ч. обыски по месту жительства военнослужащих. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщения о подозрении и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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