Украина на Евровидении: сейчас Общественная телерадиокомпания не ведет переговоров ни с одним исполнителем

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, прямо сейчас, в данный момент ни с кем новым мы переговоров пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось", – сказала Сидоренко.

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Она добавила, что Freedom Jazz и Kazka получили предложения по телефону и отказались от участия в конкурсе, не ознакомившись подробно с договором.

По словам Сидоренко, НОТУ должна назвать участника от Украины в первую неделю марта.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

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